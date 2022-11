Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit in urma incendiului izbucnit in aceasta seara la gospodaria sa din Vicovu de Sus. Aceasta a fost gasita de pompierii militari care au patruns in interiorsa stinga focul. Intervin pompierii militari ai Garzii de Intervenție Vicovu de Sus cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța…

- Un putermic incendiu a izbucnit in aceasta seara in interiorul unei locuințe din orașul Vicovu de Sus, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Garzii de Intervenție Vicovu de Sus cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2. The post Arde o casa la Vicovu de Sus first appeared…

- Un accident rutier cu doua autoturisme implicate s-a petrecut in aceasta seara pe DN17 intre Trei Movile și Zidul Mortii, informeaza ISU Suceava. Doua persoane sunt monitorizate la fața locului de catre echipajul SAJ, una fiind transportata la spital. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava…

- La data de 28 septembrie in jurul orelor 06:50, in timp ce conducea autoturismul pe strada Marașești din municipiul Radauți, la intersecția cu strada Iancu Flondor, un localnic a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar pe drumul cu prioritate, de catre o localnica. Din impact a rezultat…

- La data de 26 septembrie in jurul orelor 18.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Bogdan Voda din municipiul Radauți, la intersecția cu DN CRD un barbat de 84 de ani din comuna Arbore a intrat in coliziune cu autoturismul condus pe drumul cu prioritate de un barbat din orașul Vicovu de Sus.…

- Doua autoturisme s-au ciocnit la intrare in orașul Gura Humorului dinspre Paltinoasa iar una a zburat in șanț in urma impactului. Potrivit ISU Suceava, in urma evenimentului o femeie este transportata la spital iar traficul este blocat pe ambele sensuri. Intervin pompierii militari ai Garzii de Intervenție…

- Patru mașini s-au tamponat la ieșire din municipiul Suceava spre orașul Salcea, informeaza ISU Suceava. Din primele informații sunt implicate șapte persoane, una dintre acestea fiind monitorizata de catre echipajul SMURD. Persoana (barbat) monitorizata de catre echipajul SMURD este transportata la spital. Celelalte…

- Doua autoturisme s-au ciocnit in aceasta seara pe raza localitații Spatarești, informeaza ISU Suceava. In urma evenimentului, o tanara in varsta de 18 ani și un minor in varsta de 15 ani au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului…