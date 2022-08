Stiri pe aceeasi tema

- O mașina de la Poliția Autostrazi a fost lovita vineri de un tir pe Autostrada A10. Polițiștii interveneau la un accident produs acolo cu puțin timp inainte, potrivit ziarului Alba24. In timp ce polițiștii de la Poliția Autostrazi efectuau cercetarea la fața locului, o autospeciala Duster a fost acroșata…

- Un microbuz s-a rasturnat, luni, in afata partii carosabile, in zona localitatii Pojejena, judetul Caras-Severin, iar in urma accidentului noua persoane, printre care patru copii, au fost duse la spital

- Un microbuz s-a rasturnat, luni, in afata partii carosabile, in zona localitatii Pojejena, judetul Caras-Severin, iar in urma accidentului noua persoane, printre care patru copii, au fost duse la spital, la Moldova Noua. A fost solicitat elicopterul SMURD sa intervina, conform news.ro. Fii…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 57, pe clisura Dunarii, in zona localitații carașene Pojejena, unde un microbuz s-a rasturnat in afara șoselei. In autovehicul se aflau opt persoane, patru adulți și patru minori. La fața locului s-au deplasat de urgența doua ambulanțe din cadrul Serviciului…

- Accident teribil in Timiș – singurele doua mașini de pe șosea s-au ciocnit! Un barbat, in varsta de 31 de ani, a condus un microbuz pe strada Calea Timișoarei din localitatea Dudeștii Noi, iar la intersecția cu strada Calea Sanandreiului a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un barbat,…

- In aceasta dupa-amiaza, pe DN 58B, aceeași șosea și aproape in aceeași zona unde un barbat a murit astazi, s-a produs un alt accident rutier soldat cu vatamarea corporala a patru persoane, intre care trei minori. „In timp ce o femeie de 21 de ani, din Maureni, conducea un autoturism, pe DN 58B, din…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 58B, la ieșire din localitatea Gherteniș spre Maureni, in județul Caraș-Severin. „In timp ce un barbat de 38 de ani, din județul Timiș, conducea un autoturism din direcția Reșița – Timișoara, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, ar…

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 58, la ieșirea din localitatea Soceni spre Brebu, in județul Caraș-Severin. La fața locului s-au deplasat pompieri din cadrul Detașamentului Reșița, alaturi de un echipaj SMURD și un echipaj SAJ. La sosirea echipajelor de urgența, unul dintre șoferi…