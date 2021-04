Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Femeie GRAV ACCIDENTATA la Domeniul Schiabil Șureanu. A fost transportata cu elicopterul SMURD la Spitalul Targu Mureș In zona Domeniului Schiabil Șureanu, o femeie a suferit un traumatism cranio-cerebral și traumatism facial cu pierderi de cunoștința temporara, fiind transportata la Spitalul…

- Serviciul Public Județean Salvamont Alba alaturi de Inspectoratul General de Aviație au intervenit in zona Domeniului Schiabil Șureanu (județul Alba) pentru acordarea primului ajutor a unei femei care a suferit un accidentat. Potrivit reprezentanților Salvamont Alba, aceasta s-a ciocnit cu un alt schior.…

- Printre operațiile in premiera naționala efectuate in Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara (SCJUT) se numara și una in care deznodamantul s-a produs in doua acte. In prima faza... The post Intr-un spital din Timișoara, o pacienta a fost operata la picior și a murit din cauza unui traumatism……

- Un baiat in varsta de 13 ani din localitatea nemteana Pipirig a fost transferat, joi seara, la Spitalul de Pediatrie "Sf Maria" din Iasi cu un traumatism cranio-cerebral grav dupa ce colegii l-au aruncat si nu l-au prins, el lovindu-se cu capul de pardoseala, arata AGERPRES. Purtatorul de…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in județul Iași. Un microbuz și un autoturism au intrat in coliziune la ieșirea din Lețcani spre Podul Iloaiei. Accident grav in Iași Accidentul rutier a avut loc vineri dimineața, 12.03.2021. Coliziunea dintre autoturism și microbuz a fost destul de…

- Polițiștii și asistentii sociali de la Protectia copilului din Galati fac cercetari in cazul unui bebelus de cinci luni care a ajuns la spital cu un traumatism cranio-cerebral. Pentru ca era in stare grava, copilul a fost transferat de urgenta la București cu un elicopter SMURD. Bebelusul a fost lasat…

- Doi adulti si doi copii, unul de un an si altul de 4 ani, au ajuns, vineri, la spital, in urma unui accident rutier petrecut pe DN73A, intre statiunile Predeal si Rasnov, masina in care se aflau fiind lovita de un autotren. Conform ISU Brasov, autoturismul ar fi fost lovit din spate de tir,…