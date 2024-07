Stiri pe aceeasi tema

- O ciocnire intre doua tiruri care a avut loc luni, la orele amiezii, pe drumul național 17, intre Stroiești și Șcheia a dus la blocarea totala a traficului rutier. Cei doi șoferi nu au fost raniți și nu necesitau ajutor medical, potrivit primelor date transmise de reprezentanții ISU Suceava. Unul ...

- Pompierii din Gorj au fost mobilizați sa intervina, joi, pentru stingerea unui incendiu forestier izbucnit in Defileul Jiului, zona „Fata Babei". Focul a cuprins o suprafata de aproximativ 10.000 mp. Conform ISU Gorj, zona in care se manifesta incendiul este foarte greu accesibila.„Intervenim pentru…

- Pompierii militari suceveni, impreuna cu lucratorii Serviciului voluntar pentru situații de urgența Șcheia, au intervenit astazi, in jurul orei 9:40, cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din satul Mihoveni. La sosirea echipajelor, flacarile…

- In urma unor sesizari referitoare la disconfortul prin zgomot provocat vecinatatilor de catre o societate care detine o sala de evenimente in comuna Scheia, comisari din cadrul Garzii de Mediu Suceava au efectuat un control pe linie de protectie a mediului la societatea in cauza, ocazie cu care au…

- ISU Suceava a informat ca pana in momentul de fața, s-au inregistrat mai multe apeluri de urgența pe numarul unic 112, care au anunțat inundații, copaci doborați de vant și altele. Pompierii militari, impreuna cu lucratorii SVSU, au fost solicitați sa intervina in localitațile Suceava, Gura Humorului,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis pentru județul Suceava o avertizare Cod Roșu, cu grindina de medii și mari dimensiuni, vijelie puternica, averse torențiale peste 40 l/mp, frecvente descarcari electrice astazi pana la ora 16.30. Zonele vizate: Suceava, Salcea, Dumbraveni, Udești, Șcheia,…

- Pompierii militari ai Detașamentului Suceava, impreuna cu lucratorii Serviciului voluntar pentru situații de urgența Dragoiești, au intervenit cu patru autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu, izbucnit la o locuința din localitatea Dragoiești, informeaza ISU Suceava.…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendii pe strada Viile, din cartierul clujean Dambul Rotund. Incendiul se manifesta generalizat la o cabana de lemn, iar pompierii intervin cu trei autospeciale. Din fericire, nu sunt victime. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste…