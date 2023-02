Stiri pe aceeasi tema

- Neatentia, slaba experienta in conducerea masinii si graba au facut ca o tanara de doar 19 ani sa produca un accident grav. Asadar, o tanara in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe DJ 691, dinspre localitatea Fibiș spre localitatea Giarmata din județul Timiș, iar intr-o curba la stanga a pierdut…

- Accident de circulație in aceasta dimineața pe DJ 691, intre localitațile timișene Fibiș și Giarmata. O șoferița in varsta de 19 ani a fost ranita dupa ce a ajuns cu mașina pe contrasens. „O femeie in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe DJ 691, dinspre localitatea Fibiș spre localitatea Giarmata…

- O femeie in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe DJ 691, dinspre localitatea Fibiș spre localitatea Giarmata din județul Timiș, iar intr-o curba la stanga a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autocamion condus de un…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe centura ocolitoare a Reșiței. Conform infocs.ro, evenimentul s-a produs din cauza vitezei neadaptate pe un carosabil alunecos. La un moment dat, in fața unui autoturism ce rula dinspre Lend spre Dealul Mare, din sens opus, la o curba, a aparut…

- Eveniment Accident rutier la intrarea in localitatea Laceni/ Victima – o femeie, incarcerata și cu multiple traumatisme februarie 6, 2023 10:11 Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, pe raza localitații Laceni, Drumul Județean 504, mai exact la intrarea in localitate, eveniment…

- Un accident rutier a avut loc in localitatea bistrițeana Dipșa. Un autoturism in care se aflau doua persoane s-a rasturnat. Una dintre victime a ramas incarcerata. Un apel la 112 a anunțat un accident rutier pe raza localitații Dipșa. Din primele informații transmise, un autoturism in care se aflau…

- Doua persoane au ajuns in aceasta dimineața la spital, in Dej, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Șoferița a vrut sa evite un caine aparut pe carosabil. Conform IPJ Cluj, in jurul orei 09.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Dej au intervenit ca urmare a producerii unui…