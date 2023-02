Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dimineața pe DJ 691, intre localitațile timișene Fibiș și Giarmata. O șoferița in varsta de 19 ani a fost ranita dupa ce a ajuns cu mașina pe contrasens. „O femeie in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe DJ 691, dinspre localitatea Fibiș spre localitatea Giarmata…

- O femeie in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe DJ 691, dinspre localitatea Fibiș spre localitatea Giarmata din județul Timiș, iar intr-o curba la stanga a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autocamion condus de un…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe centura ocolitoare a Reșiței. Conform infocs.ro, evenimentul s-a produs din cauza vitezei neadaptate pe un carosabil alunecos. La un moment dat, in fața unui autoturism ce rula dinspre Lend spre Dealul Mare, din sens opus, la o curba, a aparut…

- Doua persoane din judetul Iasi au fost ranite, astazi, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, pe DN 12C, in localitatea Bicazu Ardelean. ‘Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce un barbat, in varsta de 38 ani, din judetul Iasi, conducea un autoturism in localitatea…

- Accident de circulație, luni seara, pe drumul ce leaga Timișoara de Sannicolau Mare. O șoferița a ajuns la spital dupa ce a lovit cu mașina un mistreț, iar apoi a ieșit de pe șosea. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un barbat, in varsta de 65 de ani, a condus un autotursim pe DN68A dinspre Deva catre Faget, iar intr-o curba la stanga, a pierdut controlul ditecției de mers și a patruns pe sensul opus de mers intrand in coliziune cu un autoturism condus de un tanar, in varsta de 21 de ani. In urma […] The post A…

- Un barbat,in varsta de 65 de ani, a condus un autotursim pe DN68A dinspre Deva catre Faget, iar intr-o curba la stanga, a pierdut controlul ditecției de mers și a patruns pe sensul opus de mers intrand in coliziune cu un autoturism condus de un tanar,in varsta de 21 de ani. In urma impactului,conducatorul…

- Un eveniment rutier a avut loc ieri, 11 decembrie, in municipiul Tulcea. Un barbat, in varsta de 19 ani, din localitatea Nalbant, judetul Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Mahmudiei din municipiul Tulcea, ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un alt autoturism…