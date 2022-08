Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza, sambata, la ora 20.00, ca doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune frontala pe DN 7 Sebeș – Oraștie, in zona localitații Șibot, județul Alba, circulația fiind oprita in ambele sensuri. In urma accidentului, doua persoane…

- Un incendiu a izbucnit, astazi, pe DN1E60, pe raza localitații clujene Dumbrava. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin și Garda Gilau intervin cu trei autospeciale pentru stingerea flacarilor care au cuprins un autocamion ce se deplasa pe drumul DN1E60. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- Traficul este blocat vineri dupa-amiaza pe sensul spre Brașov al DN1, in județul Prahova, unde a avut loc un accident. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN1 Ploiești – Brașov, la intersecția cu DJ 101R, catre comuna Cornu. In accident…

- Traficul este blocat sambata la pranz pe DN 7, in județul Hunedoara, din cauza unui accident in care au fost implicate doua mașini. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 354+500 de metri, in zona localitații Aurel Vlaicu,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 8 iulie, incepand cu ora 22:00, se va desfasura un transport agabaritic pe ruta: PTF Giurgiu ndash; DN 5 ndash; DNCB ndash; A1 ndash; Pitesti ndash; DN 65 ndash; Craiova ndash; DN 56 ndash; Maglavit ndash; DN 56A…

- ACCIDENT GRAV pe DN7 – Valea Oltului, zona Lazaret. Carambol cu o motocicleta, un autoturism și un camion. Trafic blocat Traficul rutier a fost blocat joi dimineața, in jurul orei 10.00, pe DN7 – Valea Oltului, in zona Lazaret – Caineni, din cauza unui accident rutier. Un motociclist este ranit grav.…

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc luni dimineața pe DN 6, in județul Teleorman. Patru persoane sunt evaluate medical la fața locului, iar traficul este blocat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 6 Alexandria-Caracal,…

- Trei persoane au fost ranite, in aceasta dimineata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr+un stalp de pe DN 1D, in judetul Prahova. Potrivit Centrului Infrotafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, a anuntat ca la kilometrul 1+300 de metri, in localitatea Albești-Paleologu, conducatorul…