- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a scris intr-un comentariu pe Facebook ca primarul general Nicușor Dan nu ii raspunde la telefon, fiind „inabordabil” in aceasta perioada. Nu este primul oficial al administrației bucureștene. Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sanatații, fostul viceprimar al…

- Vlad Voiculescu anunța, luni, ca a decis sa renunțe la funcția de viceprimar al Capitalei, pe care a așteptat-o 86 de zile, pentru a accepta-o pe cea de ministru al Sanatații, acuzand ca primarul general...

- Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, afirma ca problemele cu apa calda si caldura din Bucuresti sunt generate de Elcen, furnizorul agentului termic, companie detinuta de Ministerul Economiei. Firea afirma ca Guvernul a amanat investitiile pentru a putea da vina pe ea, iar acum Nicusor…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armande, il critica pe Nicușor Dan pentru afirmațiile privind situația gunoaielor din Sectorului 1: „Il rog sa nu mai complice inutil lucrurile”. „Am ascultat declarațiile Primarului General privind situația gunoaielor din Sectorului 1. Acum, nu știu daca…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, in perioada 2021-2030, Romania va beneficia, prin Fondul de modernizare, de o finantare din bani europeni estimata la aproximativ 6 miliarde de euro, fondurile urmand a fi destinate, in special, unor investitii in capacitati de producere prin cogenerare si in…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat joi ca au fost gasite solutii pentru a scoate Elcen din insolventa, dar detaliile in acest sens vor fi prezentate in perioada urmatoare. "In aceasta dimineata am avut o intalnire cu primarul general al Capitalei, Nicusor…

- Gabriela Firea ii raspunde actualului primar general al Capitalei, Nicușor Dan, dupa ce acesta a acuzat-o ca a oprit plațile pentru persoanele cu dizabilitați. Ea se apara și spune ca n-ar avea cum sa opreasca stimulentele.Citește și: Cozmin Gușa prevede violențe de strada in Europa: 'Musulmani…

- Nicusor Dan a fost validat, luni, de Tribunalul Bucuresti, in functia de primar general al Capitalei. Au mai fost validați de judecatori in functiile de primari de sector Robert Negoita, Daniel Baluta si Ciprian Ciucu.