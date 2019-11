Ciocnire ca la biliard între mai multe mașini la Salcea Vineri in timp ce conducea autoutilitara pe DN 29 din orașul Salcea, pe fondul nepastrarii unei distante suficiente in mers, un barbat de 30 de ani din comuna Moara, a intrat coliziune fata-spate cu autoturismul condus in fața sa de un barbat de 30 de ani din județul Calarasi, pe care l-a proiectat in autoturismul […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 31 de ani, din Focsani, care s-a urcat la volan, marti dimineata, baut si fara permis de conducere, a intrat cu autoturismul intr-un copac de pe marginea unui bulevard din centrul orasului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. Tanarul, care avea…

- Șoferul din Constanța care a avariat mai multe autoturisme, dar ar fi ranit și trei persoane s-a prezentat la poliție, susține Antena 3. Barbatul are 29 de ani și este din Calarași. Conform sursei citate, barbatul nu a stat decat cateva minute la poliție unde a anunțat cine este și ca se…

- Opt masini au fost avariate, vineri seara, in Constanta, de un conducator auto care si-a abandonat autoturismul dupa producerea evenimentului, el fiind cautat de politisti, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au fost solicitati…

- Aseara, la ora 23.00, un barbat de 19 ani a condus un autoturism in parcarea din zona portii 1 port Constanta, dinspre poarta 1 catre poarta 1 bis. Din cauza neatentiei in conducere la efectuarera manevrei de intoarcere, tanarul sofer a surprins si accidentat un barbat, de 22 de ani, care se afla rezemat…

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia rutiera este intrerupta pe DN3 Bucuresti – Lehliu Gara, in zona localitatii Belciugatele, judetul Calarasi. Aici a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a decedat si…

- In octombrie intra in Consiliul local un set nou de documente care reglementeaza activitatea serviciului de administrare a locurilor de parcare din Oradea, in acord cu pretentii emise de Curtea de Conturi, de directiile din Primarie sau de oradenii de rand. Datornicii, „scutiti” Una dintre…

- Potrivit unui counicat de presa al IPJ Suceava, in timp ce conducea autoturismul intr o curba pe DJ 208A in afara comunei Bosanci, un barbat de 39 de ani, din judetul Constanta, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens, moment…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din comuna Pufesti, este cercetat in stare de arest la domiciliu dupa ce ar fi comis opt infractiuni de furt din autoturisme de pe raza localitatii de domiciliu, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie