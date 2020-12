Ciobanu si Munteanu, nominalizati pentru golul anului

Stiri pe aceeasi tema

- Rugby IN LOT… Rugby-ul barladean ramane in continuare o adevarata pepiniera pentru loturile nationale de rugby ale Romaniei. Nationala de seniori efectueaza, in aceste zile, un stagiu de pregatire in Antalya, Turcia, iar din lotul extins al Romaniei fac parte nu mai putin de 7 jucatori crescuti la clubul…

- Fotbalul mic GREU… In ultima etapa a anului in Liga a 3-a, prima a returului, cele doua reprezentante ale judetului vor avea o misiune dificila. Husana Husi va juca la Botosani, cu echipa locala CS Dante, in timp ce Sporting Juniorul Vaslui se deplaseaza pe terenul celor de la Bucovina Radauti. Meciuri…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, pana la acest moment, autoritatile turce, respectiv autoritatile elene nu au notificat misiunile diplomatice sau consulare ale Romaniei in cele doua state cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate de seismul de vineri, iar la nivelul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,7 a avut loc vineri in largul insulei Samos din marea Egee, a anunțat serviciul grec de seismologie, citat de AFP. Seismul s-a resimtit si in Turcia si in Bulgaria. In urma cutremurului, mai multe cladiri s-au prabusit atat in Grecia, cat si in Turcia. „In ziua de 30 Octombrie…

- DECLARATII…Plecat inapoi la munca, in Finlanda, vasluianul pacalit de iubita lui cu 30 de ani mai tanara, nu renunta la lupta. Constantin Popa si-a angajat un avocat si cere autoritatilor sa faca cercetari in cazul reclamat de el. Mai mult, barbatul sustine ca cea care l-a pacalit este in tara, dar…

- Serie A MUTARE… Transferul vasluianului Louis Munteanu de la Viitorul Constanta la Fiorentina a fost anuntat oficial de clubul italian. In varsta de 18 ani, Munteanu a fost prezentat oficial la Fiorentina, acolo unde va evolua, pentru inceput, la echipa de tineret a italienilor. Louis Munteanu a semnat…

- Liga 1 TRANSFER… Desi refuzase in prima faza, vasluianul Louis Munteanu (18 ani) a acceptat oferta venita de la Fiorentina. Conform presei centrale, Munteanu va semna un contract valabil pe 4 ani, cu conditia ca in primul an sa evolueze la echipa de tineret. Viitorul Constanta, clubul care l-a crescut…

- Liga 1 VREA SA JOACE… Vasluianul Louis Munteanu (18 ani), atacant in Liga 1 la Viitorul Constanta, nu va mai pleca la Fiorentina, in Italia. Din cate se pare, Munteanu ar fi fost nemultumit de statutul pe care ar fi urmat sa-l aiba la Fiorentina. Viitorul Constanta s-a inteles cu Fiorentina pentru Louis…