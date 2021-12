Ciobanu de la ”Doi ș’un sfert”, hackerul SPP! Dupa 16 ani petrecuți deja in fruntea Serviciului de Protecție și Paza, cel mai longeviv șef din sistemul de siguranța naționala al Romaniei tocmai ce este pe care sa dea o noua lovitura. Generalul Lucian Pahonțu reușind deja inființarea unei noi unitați secrete ai carei ofițeri au in fișa postului doar spionarea ”țintelor” personale ale […] The post Ciobanu de la ”Doi ș'un sfert”, hackerul SPP! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

