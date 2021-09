Stiri pe aceeasi tema

- Momente de coșmar au avut loc ieri in parcarea unui centru comercial din București, acolo unde se afla și o splatorie. Unul dintre angajații acesteia a fost spulberat intenționat de catre o mașina condusa de un client nemulțumit. Barbatul a demarat in tromba, dar a fost gasit

- Un accident teribil a avut loc in Iași, unde un șofer de 22 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un cap de pod. In urma impactului mașina s-a rupt in doua, scrie Ziarul de Iași. Accidentul a avut loc duminica dimineața intre localitațile Mihail Kogalniceanu și Țiganași, din județul…

- Un pieton a murit dupa ce a fost lovit de o mașina pe o șosea din județul Ialomița. Șoferul care se afla sub influența bauturilor alcoolice a fugit, dar a fost gasit in scurt timp. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe DN2A in zona Malu. Victima, un barbat in varsta…

- FOTO ȘTIREA TA| ACCIDENT la Aiud: Un tanar de 18 ani a FUGIT de la fața locului, dupa ce a acroșat un biciclist, cu mașina. Victima, dusa la spital La data de 4 august 2021, in jurul orei 21.20, pe strada Avram Iancu din Aiud, un tanar de 18 ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism l-a…

- Un roman care consumase droguri a lovit cu masina doi politisti in Italia. Aceștia l-au gasit dormind langa autovehicul și, cand l-au luat la intrebari, barbatul s-a urcat la volan și a demarat.

- O tanara a fost spulberata pe trotuar de un barbat care circula cu trotineta electrica, cu o viteza destul de mare. Incidentul s-a petrecut vineri, 25 iunie, in Parcul Tineretului din Capitala. Tanara a fost spulberata de trotineta electrica chiar pe trotuar, in dreptul semaforului de la una…