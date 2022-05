Cioban român din Sardinia, prins de carabienieri cu o pușcă de vânătoare modificată Ciobania nu este o treaba ușoara, mai ales prin strainatațuri, și nici lipsita de pericole, așa ca un cioban roman din Sardinia s-a gandit ca iar prinde bine sa aiba o arma de foc la indemana. Urmarea: a fost reținut de carabinieri, iar acum se afla in arest la domiciliu pe motiv ca deținea o pușca de vanatoare modificata și muniție cu seria deteriorata. Concret, pușca avea un numar de serie deteriorat, o lanterna atașata și un reductor la capatul țevii. De asemenea, au fost gasite 21 de cartușe de calibru 12, arata GazetaRomaneasca. Pe data de 26 mai, la Villacidro, o comuna din sudul Sardiniei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Probleme pentru fermierii italieni. Așa cum se tot intampla de cațiva ani, lacustele fac iar ravagii pe insula italiana Sardinia, distrugand culturile pe mai bine de 25.000 hectare. Spre deosebire de anii precedenți, acum au sosit mai devreme cu aproximativ o luna. ”Suntem consternați și fara cuvinte.…

- Un tanar de 17 ani din comuna bistriteana Rodna a fost preluat, duminica dimineata, de un elicopter SMURD, dupa ce s-a impuscat cu o arma de vanatoare, potrivit datelor comunicate de catre managerul Serviciului de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, Annabella Muzsi. La fata locului s-a deplasat un echipaj…

- Combinatul chimic de la Slobozia, Nitramonia BC, cum se numește, acum, dupa preluarea in 2021 de catre compania de trading și logistica de materii prime agricole Popasul Trebeș, proprietarul Pambac, a fost repornit de cateva luni, dar funcționeaza cu intreruperi, determinate de lipsa materiei prime.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au decis joi condamnarea definitiva a fostului ministru, Elena Udrea, la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul „Gala Bute”. O decizie in acest dosar fusese luata inca din 2018 dar Udrea a introdus doua cai extraordinare…

- Persoanelor fizice autorizate le va fi recunoscuta perioada in care au desfașurat activitați ca vechime in munca, respectiv vechime in specialitate, dupa ce proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților, in calitate de Camera decizionala. Pentru ca romanii care au muncit ca PFA-uri sa poata…

- O femeie din Ucraina a fost gasita decedata in piscina hotelului din Tușnad, unde era cazata. Femeia, refugiata din Ucraina impreuna cu soțul ei, a primit adapost la un hotel din localitatea Tușnad, la inceputul lunii martie. Complexul dispune și de un spa, cu piscina interioara cu apa termala, iar…

- Ies la iveala detalii șocante in cazul militarului din Mamaia-Sat caruia i-au fost furate mitraliera și muniția aferenta. Soldatul se uita la o slujba religioasa in momentul in care a fost atacat de un individ mascat. Informația a fost confirmata de procurorii militari. Procurorii militari au confirmat…

- Dupa ce Kremlinul a avertizat ca orice tara care isi pune la dispozitia Ucrainei aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerata ca a intrat in conflict, Guvernul polonez aduce clarificari cu privire la poziția Poloniei fața de situația din Ucraina. Concret, dezminte informatiile aparute…