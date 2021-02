Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Savarsin, judetul Arad, coordonati de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Lipova, cerceteaza un barbat de 33 de ani, din judetul Covasna, banuit de lipsire de libertate in mod ilegal. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a rapit o fata de 17 ani din localitatea…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din Corabia, care in urma cu doua zile are ar fi lipsit de libertate si violat o minora in varsta de 15 ani, a fost arestat preventiv, au informat miercuri reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. In noaptea de 1 februarie, Politia…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost arestat preventiv dupa ce ar fi rapit o fata in varsta de 15 ani din judetul Olt si a violat-o. Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Olt, politistii au fost sesizati, in 1 februarie, dupa miezul noptii, printr-un apel la 112, despre faptul ca o fata,…

- O fata in varsta de 15 ani din comuna Baciu a fost rapita, joi, 14 ianuarie, de pe o strada din Cluj-Napoca, potrivit informațiilor furnizate de monitorulcj.ro. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului...

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I - judetul Arad au depistat sapte cetateni straini, proveniti din Siria, Camerun si Maroc, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 30.12.2020, in jurul orei 11.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Un barbat de 38 de ani care a lovit de mai multe ori un polițist și un polițist local pe o strada din Brașov a fost reținut pentru 24 de ore. Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov, un polițist și un polițist local din Fundata au fost agresați pe o strada de un barbat. ”In timp ce…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II – judetul Arad au depistat zece cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu saci cu carbune artificial,…