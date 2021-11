Stiri pe aceeasi tema

- Galați: politist local lovit de o femeie care nu purta masca de protectie Foto: Grupul de Comunicare Strategica O femeie din Galati a primit mai multe sanctiuni dupa ce a lovit un politist local care i-a solicitat sa poarte masca de protectie. Incidentul s-a petrecut ieri într-o…

- Un cioban de 33 de ani din comuna Bosorod, judetul Hunedoara, care se afla cu oile pe un deal din apropierea localitatii, a fost atacat de un urs. Barbatul a fost muscat de fata si a fost transportat de urgenta la Spitalul din Orastie, apoi a fost transferat la Spitalul Judetean Timisoara. ”Apelul…

- Audieri la Poliție in cazul agresarii unor jurnalisti in județul Suceava Foto: facebook/jandarmeria. Politistii au identificat si audiaza 11 persoane implicate în agresarea jurnalistilor si a activistului de mediu care realizau un documentar despre taieri ilegale de paduri în…

- Un urs s-a chinuit mai bine de 12 ore, fiind blocat in gardul unei gospodarii din Ceahlau, pentru ca primaria nu avea contract incheiat cu o asociație de vanatori, singura in masura sa intervina in astfel de situații, scrie ziarul Monitorul de Neamț. Incidentul a avut loc, vineri, 10 septembrie in localitatea…

- Echipa mobila formata din cadre medicale de la Spitalul Municipal și Spitalul Județean Timișoara, in cadrul proiectului cu fonduri europene THYRO-SCREEN, RORS 350, se plimba prin tot județul pentru a face screening. Este vizata diagnosticarea precoce a bolilor tiroidiene prin evaluare clinica și ecografica…

- Georgian Dinu este șoferul de TIR care a reușit sa evite la milimetru un pieton, o femeie de 90 de ani, care ii sarise in fața. Evenimentul a avut loc in Movileni, Galați, și a fost surprins de o camera de supraveghere. Buzoianul in varsta de 37 de ani a inceput sa stranga numeroase mesaje de apreciere…

- Trei cutremure au avut loc in zona seismica Vrancea si la Buzau Foto arhiva: INCDFP. Trei cutremure, cu magnitudini între 2,5 si 2,9 pe Richter, s-au produs în aceasta dimineata în judetele Buzau si Vrancea, într-un interval de 30 de minute, potrivit Institutului pentru…