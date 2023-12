Stiri pe aceeasi tema

- In data de 19 decembrie 2023, in jurul orei 19:45, Poliția Orașului Uricani a fost sesizata cu privire la faptul ca, in data de 19 decembrie a.c., DAMBEAN DOREL-GHEORGHE (foto), in varsta de 32 de ani, cioban in zona Valomir, din orașul Uricani, a plecat la stana in jurul orei 12:00 și nu a mai…

- Doua adolescente s-au sinucis sarind de la 20 de metri: una și-a sunat mama inainte. Doua fete de 15 ani au murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce ar fi cazut de la o inalțime de aproximativ 20 de metri. Una dintre ele și-a sunat inainte mama sa o anunțe ca vrea sa recurga la un gest sinucigaș, noteaza…

- O femeie din vestul țarii a incendiat cinci case. Aceasta era casatorita cu un pompier. Femeia de 37 de ani a fost arestata pentru 30 de zile, dupa ce din iulie și pana in noiembrie a incendiat 5 case Expertiza psihiatrica ceruta de procurori a constatat ca femeia avea „discernamant diminuat”, conform…

- Polițiștii SIC, impreuna cu cei ai Secției 5 Rurala Arad, au depistat ieri un barbat de 24 de ani, din Șicula, care se sustrase de la executarea unei condamnari de zece ani si patru luni pentru infractiunile de trafic de minori și viol. Condamnarea era emisa pe numele acestuia de catre magistrații Tribunalului…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in grija județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au efectuat in ultima saptamana acțiuni de control la 41 de magazine aparținand lanțului de supermarketuri Lidl. In urma acestor controale operative,…

- Inca un urs si-a facut aparitia, in aceasta dimineata, intr-o localitate din judetul Hunedoara. Prezenta a fost semnalata in localitatea Valea de Brazi. La fata locului actioneaza SMURD Lupeni si jandarmii de la IJJ Hunedoara. Pentru locuitorii din zona a fost emis mesaj de avertizare prin RO-ALERT.…

- Toamna lunga și insorita care se anunța este un ideal prilej de plimbari prin natura, pe jos sau cu mijloace de deplasare adecvate traseelor, intre arșița verii și zilele geroase ale iernii, iar cateva zile petrecute in județul Hunedoara ofera locuri de o diversitate atat de mare, incat pot semana cu…

- Pompierii din judetul Hunedoara au avut o noapte incarcata dupa ce aversele au cauzat probleme in special in Petrila si Petrosani. Mai multe gospodarii, pivnite si case au fost inundate. De asemenea un pom a cazut pe o conducta de gaze si a fost nevoie de ridicarea capacitatii operationale. „Pompierii…