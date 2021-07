Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns, vineri seara, la spital, dupa ce a fost ranit de un urs care atacase o vaca pe o pasune, in comuna Panaci. Dupa un apel de urgenta transmis in jurul orei 19,30, echipe ale Salvamont Vatra Dornei au ajuns in zona si cauta un al doilea barbat, cioban, care este dat disparut. Incidentul…

- Un barbat a fost atacat de urs în afara satului Pauleni, comuna Lupeni, si a suferit multiple leziuni, el fiind transportat cu elicopterul SMURD la Târgu Mures. Directorul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Harghita, dr.…

- Un calugar de la Manastirea Rarau a ajuns la spital dupa ce a fost atacat de o ursoaica cu pui. Incidentul a avut loc, la inceputul saptamanii, in zona partiei de schi, acolo unde un calugarul se afla la cules de ciuperci. El a observat doi urși care se jucau și a incercat sa se […] The post Calugar…

- Un copil in varsta de 8 ani a fost ranit, marți, de un urs in localitatea Glinta, judetul Covasna. Potrivit purtatorului de cuvant ISU Covasna, Marius Tolvaj, baiatul a fost atacat de animal in centrul localitații. El a a fost ranit la abdomen și a fost transportat de parinți la spital. Autoritațile…

- Un barbat a fost atacat de un urs in zona Barajului Vidraru. Vicitima are rani pe maini, dar a reușit sa ajunga la echipajul SMURD care fusese alertat, scrie Mediafax Potrivit reprezentanților ISU...

- Acesta a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența din Sfantu Gheorghe.„S-a sunat la 112, s-a deplasat acolo un echipaj de jandarmi, mai multe nu știm deocamdata. E cooperant, din ce am ințeles și ar fi ranit la cap, din primele informații”, a spus directorul APM Covasna, Gheorghe Neagu, pentru…

- Un barbat a fost atacat de urs la o ferma de langa localitatea Sacel, el fiind supus unei interventii chirugicale la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc. Informatia a fost facuta publica de presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, pe pagina sa de Facebook. "Ursul a atacat…

- Un echipaj de jandarmi a intervenit sambata seara pe strada Calea Naționala din municipiul Botoșani, in urma unui apel 112 prin care se sesiza producerea unei altercații in fața bisericii Sfantul Ilie.