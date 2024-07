Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: C.T.F., om de afaceri, pentru savarșirea infracțiunilor de – evaziune fiscala in forma continuata, – tentativa la obținerea fara drept a unor sume…

- Parchetul European investigheaza proiectul de modernizare a infrastructurii de apa din județul Hunedoara. In urma unei anchete conduse de procurorii Parchetului European, care vizeaza presupuse fraude cu fonduri europene, au avut loc șase percheziții in județul Hunedoara, desfașurate de procurori din…

- Parchetul European (EPPO) condus de Kovesi a ajuns la Gropeni, in Braila, unde a luat la bani marunți un funcționar public vizat intr-o ancheta cu prejudiciu de 560.000 de euro, bani europeni care au fost folosiți pentru achiziționarea catorva sute de hectare de teren agricol. Parchetul European efectueaza,…

- Un nou dosar zguduie administrația Viziteu. Nu mai puțin de șase angajați ai Primariei Bacau sunt cercetați de DNA Bacau, pentru tentativa de frauda cu fonduri europene și abuz in serviciu. Surse apropiate anchetei au confirmat pentru Ziarul de Bacau faptul ca dosarul deschis de DNA vizeaza plați efectuate…

- Finantare din fonduri europene de 400.000 de euro/ferma pentru utilaje noi Finantare din fonduri europene de 400.000 de euro/ferma pentru utilaje noi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) se pregateste sa lanseze o noua masura de finantare cu fonduri europene pentru fermierii care vor…

- Biroul din Cluj-Napoca al Parchetului European (EPPO) efectueaza joi perchezitii in mai multe locatii din judetul Botosani, inclusiv in institutii publice, in cadrul unei anchete ce vizeaza o frauda de 160.000 de euro, care implica fonduri UE pentru stimularea capacitatii de angajare a tinerilor, potrivit…

- 21 de persoane au fost trimise in judecata de DNA, pentru frauda cu fonduri europene de la APIA, prin Programul Național Apicol. Capul rețelei este acuzat ca iși "imprumuta" stupii de albine "pentru a crea aparenta ca acestea ar fi fost achizitionate in mod real", transmit procurorii. In baza a peste…

- Gelu Botezatu, primar al comunei Barsanesti din judetul Bacau, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi depus la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale mai multe documente inexacte pentru obtinerea de fonduri europene. Potrivit unui comunicat al…