Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Olimpic Internațional a cedat și va anunța in scurt timp amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Jocurile Olimpice ar fi trebuit sa se desfașoare la Tokyo, Japonia, in perioada 24 iulie 9 august. Pandemia de coronavirus a dat complet peste cap sportul mondial. Mai multe evenimente de calificare…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, a afirmat, intr-un interviu acordat cotidianului New York Times, ca ar fi "prematura" o amanare in acest moment a Jocurilor de la Tokyo, prevazute in iulie-august, in ciuda pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. "Pentru noi, nu ar…

- "Nu exista nicio schimbare in politica Guvernului si noi cooperam strans cu reprezentantii CIO, Comitetul de Organizare si autoritatile din Tokyo pentru a continua sa pregatim Jocurile cat mai bine, asa cum am prevazut", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Yoshihide Suga. Ministrul pentru…

- ​Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca organizatorii ar trebui sa ia în calcul amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo cu un an, în contextul pandemiei de coronavirus, el precizând ca evenimentul nu ar fi la fel fara spectatori, cum probabil s-ar desfasura în…

- Japonia nu se teme de coronavirus, deși epidemia face ravagii in intreaga lume. Ministrul japonez al Jocurilor Olimpice, Seiko Hashimoto, a declarat, miercuri, ca amanarea sau anularea ediției din acest an, de la Tokyo, este "de neconceput"."Din punct de vedere al sportivilor, care sunt actorii principali…

- Ministrul japonez al Jocurilor Olimpice, Seiko Hashimoto, a declarat miercuri ca amanarea sau anularea JO 2020 de la Tokyo este "de neconceput", in timp ce epidemia de coronavirus continua sa ridice intrebari in legatura cu mentinerea evenimentului in aceasta vara, informeaza AFP. "Din…

- ''Nici cuvantul 'anulare' nici cuvantul 'amanare' nu au fost mentionate astazi in timpul sedintei Comitetului executiv. Ne confruntam cu provocari, dar nu vreau sa intram in speculatii. CIO isi reafirma angajamentul total de a asigura succesul Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020'', a declarat Bach in…

- Comitetul International Olimpic (CIO) nu a discutat despre ''anularea sau amanarea'' Jocurilor Olimpice de la Tokyo in contextul epidemiei de coronavirus, a declarat miercuri presedintele Thomas Bach, dupa o sedinta a Comitetului executiv. ''Nici cuvantul 'anulare' nici…