- Ucraina a fost una dintre țarile pe punct de a se destrama, in acest an, dupa ce majoritatea locuitorilor au fugit din calea razboiului. Unii au venit in Romania de nevoie, insa șederea lor s-a transformat intr-una din drag de țara noastra, alegand sa se stabileasca aici. Este și cazul unui grup de…

- Ministerul Apararii a atras atentia marti, 11 octombrie, asupra unor "speculatii nefondate" din spatiul public privind asa-zise "pregatiri pentru mobilizarea rezervistilor".In anuntul postat pe Facebook, MApN precizeaza ca se refera la o adresa trimisa de Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj…

- Cu un mesaj fara precedent de la inceputul razboiului in Ucraina, papa Francisc a adresat un staruitor apel la incetarea ostilitaților adresat explicit președinților Federației Ruse și Ucrainei. Cuvintele papei, care amintesc de apelul asemanator in contextul razboiului din Siria in 2013, marcheaza…

- Atacurile au continuat luni in apropiere de centrala nucleara de la Zaporojie. Astfel, dupa ce bombardamentele rusești au intrerupt liniile electrice, ultimul reactor operational al centralei a fost deconectat, a anunțat compania ucraineana Energoatom. 23:5505-09-2022Zelenski spune ca așteapta cu nerabdare…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a declarat marți seara ca, in ciuda sistemelor de rachete cu raza lunga de acțiune furnizate de Occident, forțele țarii sale nu au putut inca sa depașeasca Rusia in materie de arme grele și forța de munca. „Acest lucru se simte foarte mult in lupta, in special…

Ambasadorul SUA la Kiev, Bridget Brink, a condamnat atacul asupra penitenciarului Olenivka, calificandu-l intr-un mesaj postat in social media drept "de neconceput".

- Numele a 50 de morti si 73 de raniti au fost publicate de Ministerul rus al Apararii sambata, la o zi dupa un atac asupra unei tabere din Donetk unde erau detinuti prizonieri de razboi ucraineni.

- Un ucrainean si-a ucis mama in casa in care ambii erau gazduiti de o familie de romani, la Lehliu Gara. Barbatul a anuntat ca și-a gasit mama decedata in pat, adaugand ca femeia suferea de o boala incurabila. In momentul in care au ajuns in locuința, polițiștii de la IPJ Calarași au suspectat ca nu…