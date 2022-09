Cinşpe regiuni de inspiraţie sovietică (V) Polarizare urbana vs. identitate regionala Desi am mai abordat chestiunea interstitiilor teritoriale (vezi seria Interstitii), cred ca se cuvine sa subliniez cateva caracteristici ale acestora, ce vor fi utile intelegerii rolului pe care-l pot juca in stabilirea limitelor viitoarelor regiuni administrative. Interstitiile teritoriale reprezinta un statut de intermediaritate al unui spatiu in raport cu centralitatile, ordonate la diverse niveluri scalare. Din aceasta perspectiva, interstitiul poate fi privit ca spatiu marginal, ca periferie a polarizarii orasului X, dar si ca periferie a polarizarii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

