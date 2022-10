Stiri pe aceeasi tema

- Mamele ruse ingrijorate de moartea fiilor lor in Ucraina ar trebui sa aiba mai mulți copii, declara un influent preot ortodox. Daca are mai mulți copii, nu e la fel de dureros pentru ea sa se desparta de copilul ei, adauga Mihail Vasiliev. Intr-un interviu acordat miercuri postului rus de televiziune…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca aproape 65.000 de rusi au fost ucisi de la invadarea Ucrainei de catre Vladimir Putin, pe 24 februarie. Aceasta cifra este mult mai mare decat estimarea oficiala a Moscovei – publicata pe 21 septembrie – de 5.937 de morti, conform The Guardian.…

- Jurnalista Marina Ovsiannikova, care a criticat in direct intr-o emisiune televizata razboiul Rusiei in Ucraina afisand un poster, a fost trecuta pe lista persoanelor date in urmarire de autoritatile ruse, relateaza AFP și news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina acuza forțele ruse ca au ucis 24 de civili, dintre care 13 copii, in atacul asupra convoiului de mașini care incercau sa paraseasca zona de lupta din Kupiank, in regiunea Harkov. Serviciul ucrainean de securitate SBU a publicat imagini cutremuratoare cu trupuri de civili impușcați pe marginea…

- O dubla crima a fost comisa in Berdiansk, in partea controlata de Rusia a regiunii Zaporojie, victimele fiind șeful adjunct al administrației pentru locuințe și utilitați și soția sa, șefa comisiei electorale locale, a anunțat administrația orașului. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Atacurile forțelor aerospațiale ruse (VKS) din timpul zilei au lovit punctele de desfașurare a mai multor brigazi ucrainene, inclusiv in zona Harkovului, iar peste 800 de soldați și „mercenari” ucraineni au fost uciși, a declarat marți, 13 septembrie, reprezentantul oficial al Ministerului Apararii…

- Fostul comandant al Fortelor Terestre Americane dislocate in Europa, generalul-maior (rtr) Ben Hodges a estimat ca „poate e timpul ca Ucraina si Republica Moldova sa rezolve problema Transnistriei acum”. „Kremlinul chiar nu se poate opri la acest moment. Vrea poporul din Transnistria sa fie legat de…

- Președintele rus Vladimir Putin a reinviat distincția de „Mama eroina” din epoca sovietica, in contextul in care țara sa se confrunta cu o criza demografica alimentata de scaderea ratei natalitații, informeaza The Moscow Times . Putin a semnat luni, 15 august, un decret prin care a reinviat titlul onorific…