- Florin Citu: Multumesc, domnule primar, pentru invitație! Am acceptat imediat invitația, pentru ca dumneavoastra aveti aici o campanie de vaccinare de succes si, in curand, persoanele vaccinate vor depași 30%. Stiti foarte bine ca obiectivul, la nivel national, este de a avea prima borna si a incepe…

- Modul cum sunt raportate decesele persoanelor care au murit din cauza Covid 19 este cercetat de o echipa a Ministerului Sanatații, inca de joi, susține vicepremierul Dan Barna, ce are in subordine și activitatea acestei instituții. Anunțul vine in urma declarațiilor facute de fostul ministru, Vlad Voiculescu,…

- In momentul in care ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a fost demis de premierul Florin Cițu, in coaliția de guvernare a pornit un razboi care pare ca nu se va sfarși curand. Presa din strainatate scrie despre o criza politica din Romania, declanșata in urma demiterii ministrului Sanatații, Vlad…

- Dan Barna le explica, într-un mesaj intern, colegilor din USR-PLUS cum s-a derulat discuția cu premierul și ce i-a motivat acesta, în spatele ușilor închise, despre decizia privind demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. Barna le spune colegilor ca premierul…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca nu a fost invitat sa participe la conferința de presa care a avut loc luni seara la Guvern, dupa tragedia de luni seara, de la spitalul „Victor Babeș”, unde 3 pacienți au murit dupa o defecțiune la unitatea mobila ATI. Conferința a fost susținuta de premierul…

- Florin Cițu și Vlad Voiculescu și-au suprapus declarațiile de presa, duminica, la ora 16.00, deși, de obicei, conferințele se organizeaza astfel incat televiziunile sa poata prelua mesajul fiecarui oficial in timp real. Mai ales in cazul celor doi, ale caror declarații erau așteptate inca de vineri…

