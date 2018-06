Cineva a platit peste 3,3 milioane de dolari pentru a lua pranzul cu miliardarul Warren Buffett O persoana a carei identitate nu a fost dezvaluita a oferit in cadrul unei licitatii peste 3,3 milioane de dolari pentru un pranz privat in compania miliardarului Warren Buffett, presedintele grupului Berkshire Hathaway.



Licitatia care a avut loc online, pe eBay, pe parcursul a cinci zile, a fost organizata in beneficiul Glide Foundation, o organizatie filntropica din San Francisco care se ocupa de saraci, persoane fara locuinta sau care incearca sa scape de dependenta de substante.



Suma de 3.300.100 de dolari este a treia cea mai mare oferita pentru un pranz cu Warren Buffett… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

