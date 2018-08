Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul a fost dus la indeplinire in decurs de un an și se adreseaza cu precadere persoanelor cu dizabilitați neuromotorii și altor pacienți cu nevoi speciale. In ciuda piedicilor puse chiar de autoritațile romane, care iși anunțasera inițial sprijinul pentru acest proiect unic in Europa, pentru…

- O plaja terapeutica destinata tuturor categoriilor de persoane cu dizabilitati a fost inaugurata de Centrul Psihologic „Marea Neagra” in zona Cazino a stațiunii Mamaia. Aceasta are o suprafata de 2.000 de metri patrati, iar investitia s-a ridicat la 45.000 de euro.

- Romania are anul acesta prima plaja pentru persoane cu dizabilitați datorita unui psiholog constanțean și catorva sponsori privați. Inițial, statul roman s-a implicat in acest proiect, dar l-a abandonat din mers, din motive financiare: nu a gasit o modalitate sa ofere un petic de plaja gratuit. In…