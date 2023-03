Cineva a făcut un film despre ascensiunea telefoanelor BlackBerry – Trailer Dupa filme despre Steve Jobs, Super Mario, Nintendo, Tetris , seriale precum Halt and Catch Fire despre inceputurile computing-ului, acum pana si BlackBerry primeste propria pelicula. Diferenta fata de celelalte pelicule de gen e ca tonul e unul amuzant. Recunoastem cativa actori de comedie in trailer, precum Jay Baruchel, vocea de baza din How to Train Your Dragon, dar si Matt Johnson si Glenn Howerton. In functie de oamenii pe care ii intrebi, unii vor spune ca primul smartphone a fost un Nokia Communicator, altii ca a fost un terminal cu Windows Mobile. Dar foarte multe voci vor evoca brandul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

