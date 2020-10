CinePolska – Festivalul Filmului Polonez e online

Stiri pe aceeasi tema

- Editia de anul acesta a CinePOLSKA - Festivalul Filmului Polonez in Romania va avea loc in perioada 16 - 22 octombrie, online, pe platforma TIFF Unlimited, iar intre lungmetrajele incluse in program se numara „Charlatan”, regizat de Agnieszka Holland, propunerea Cehiei pentru o nominalizare la Oscar…

- SIMONA HALEP GARBINE MUGURUZA LIVE STREAM VIDEO ONLINE ROMA 2020. SIMONA HALEP (28 de ani, 2 WTA) si GARBINE MUGURUZA (26 de ani, 17 WTA) s-au intalnit de sase ori pana acum, bilantul fiind favorabil ibericei, scor 4-2. Romanca a castigat insa cele doua meciuri disputate pe zgura. Simona Halep -…

- Parteneriatul ofera soluții pentru ca magazinele online sa iși majoreze capacitatea de livrare naționala și internaționala, concomitent cu ajustarea, in timp real, a ofertei comercialeColetaria.ro ofera consultanța și asigura conectarea magazinelor romanești cu marketplace-uri din UE București, 30 iulie…

- Coletaria.ro, expert in expedierea și livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare rețea de puncte pick-up din Europa Centrala și de Est, și StockBinder, platforma complet automatizata și integrata, care conecteaza producatorii și furnizorii cu magazinele online, incheie un parteneriat…