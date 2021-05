Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021) lanseaza o noua ediție a Bursei Alex. Leo Șerban, dedicata cineaștilor, jurnaliștilor și criticilor de film. Anul acesta se implinesc 10 ani de la dispariția unuia dintre cei mai apreciați critici de film din Romania, un prieten…

- Creatorii de film de gen au o noua platforma de lansare pentru proiectele lor, în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021). Prima ediție a concursului, a 20-a a festivalului TIFF lanseaza, la cea…

- O serie de filme care au fost premiate sau nominalizate in anul 2020 la festivaluri de profil precum Cannes, Venetia si San Sebastian vor fi prezentate la editia din 2021 a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF). "Filme selectionate sau premiate in marile festivaluri ale anului trecut…

- Program de coșmar pentru Dinamo in play-out. Alb-roșii incep cursa pentru evitarea retrogradarii de pe locul 14. Spre deosebire de play-off, in acest sezon meciurile din play-out se disputa intr-o singura manșa. Ultimele doua clasate, locurile 15 și 16, vor retrograda direct in Liga 2 la finalul play-out-ului.…

- Regizorul Nae Caranfil va primi Premiul de Excelenta la editia 20 a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), care va avea loc in perioada 23 iulie - 1 august. "Nae Caranfil, unul dintre cei mai iubiti regizori romani si un oaspete drag al Festivalului International de Film Transilvania,…

