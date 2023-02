Era sarbatoare in oras cand venea filmul ala bun. Si bataie pe bilete, de la prima ora pentru spectacolele de seara. Cinematografele copilariei noastre sunt azi supermarketuri, restaurante sau cladiri abandonate. Statul roman nu a stiut sa valorifice putinele locuri in care oamenii uitau de greutati si unde, pentru doua ore, respirau viata “de dincolo”. Romania Film e in insolventa din 2018, iar putinele cinematografe de stat inca deschise fac stop cadru si isi suspenda activitatea pentru ca nu au bani sa plateasca facturile peste iarna.