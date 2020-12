Cinematografele, restaurantele și cafenelele din Focșani vor fi redeschise dupa ce incidența cazurilor de coronavirus a scazut in ultimele 2 saptamani sub 3 la mia de locuitori, a anunțat conducerea Primariei Focșani. Localurile vor funcționa cu 30% din locuri ocupate. “Masurile adoptate pentru combaterea raspandirii pandemiei de Covid-19 si promovate intens in ultima vreme de catre Primaria Municipiului si-au facut efectul, Focsaniul inregistrand in ultimele 2 saptamani un numar de 2,34 cazuri confirmate la mia de locuitori. In aceste conditii, pentru urmatoarele 14 zile, sunt deschise publicului…