- Facebook intenționeaza sa se schimbe cu un nou nume axat pe metavers, a notat marți Verge. In același timp, gigantul tehnologic este supus focului autoritaților de reglementare din intreaga lume asupra practicilor sale comerciale. Compania intenționeaza sa anunțe noul nume saptamana viitoare, a raportat…

- Vizionarea de continut pe Netflix a crescut cu 14- in orele in care Facebook a fost indisponibil la nivel global pe 4 octombrie, potrivit companiei. Netflix sustine ca nu concureaza doar cu alte servicii de streaming, precum Amazon Prime Video, HBO Max si Disney Plus, ci si cu diverse activitati, precum…

- ​Netflix a anunțat un trimestru foarte bun în care a adaugat 4,5 milioane de utilizatori, totalul abonaților platitori ajungând la 213 milioane. Squid Game, serialul lansat pe 17 septembrie a fost marea senzație, fiind vizionat de 142 milioane de conturi. Netflix are o capitalizare de piața…

- Netflix are probleme – O femeie din Coreea de Sud primește mii de apeluri dupa ce numarul ei a aparut in Squid Game. Compania a anunțat ca va edita numarul de telefon care apare in serial, scrie Profit.ro . O femeie de afaceri din Seongju, sud-estul Coreei de Sud, a declarat presei locale ca a primit…

- Serialul sud-coreean Squid Game, transmis de Netflix, e pe val in China, in ciuda faptului ca platforma de streaming nu este disponibila in regiune, transmite NME. Cotidianul coreean JoongAng Daily sustine ca serialul a adunat peste 1,7 miliarde de mentiuni pe platforma chineza de socializare…

