Cinematografele din rețeaua Cinema City se închid Reteaua de cinematografe Cinema City a anuntat, ca urmare a suspendarii activitatii de catre autoritati a majoritatii cinematografelor sale (22 din 26), ca a decis inchiderea ultimelor patru spatii ramase deschise incepand de marti. Cinema City isi va suspenda activitatea in intreaga tara pentru o perioada temporara, potrivit unui comunicat transmis News.ro. Citește și: PROTEST la Timișoara: piețarii din Iosefin au ieșit in strada NEMULȚUMIȚI de inchiderea piețelor Decizia a fost impusa de contextul imprevizibil actual. Industria cinematografica depinde de disponibilitatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt va incheia un protocol cu cea a Spitalului Modular de la Letcani - Iasi pentru preluarea pacientilor cu COVID-19, avand in vedere ca unitatea sanitara din Piatra-Neamt este aproape la capacitate maxima.Managerul interimar al SJU…

- Premierul Ludovic Orban l-a felicitat pe noul președinte al SUA, Joe Biden, și și-a exprimat speranța ca relațiile SUA - Romania vor deveni și mai stranse.Citește și: PROTEST la Timișoara: piețarii din Iosefin au ieșit in strada NEMULȚUMIȚI de inchiderea piețelor "Imi exprim convingerea…

- Rețeaua creșelor din Timișoara ar putea fi preluata de inspectoratul școlar. Printre prioritațile anunțate de noul primar al Timișoarei... The post Rețeaua creșelor din Timișoara ar putea fi preluata de inspectoratul școlar appeared first on Renasterea banateana .

- Industria dezvoltatoare de jocuri video din Romania, in care activeaza peste 6.000 de specialisti, a ajuns anul trecut la o cifra de afaceri de 200 de milioane de euro, in crestere cu aproape 15% fata de anul anterior, arata datele studiului anual al Asociatiei Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania…

- Peste 500 de imobile din Capitala sunt afectate de avariile de la rețeaua de termoficare. Imobilele din sectoarele 2, 3, 4 și 6 nu au apa calda din cauza acestor probleme. Conform Termoenergetica, sunt 504 de imobile din sectoarele 2, 3, 4 și 6 care nu au apa calda in aceasta perioada. Sectorul 2 In…

- Suma totala de șapte milioane de euro va fi folosita de Asociația Grupul de Acțiune Locala Freidorf (GAL Freidorf) pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala in cartierele timișorene Freidorf, Dambovița, Calea Șagului, Steaua, Fratelia și Iosefin. Cea mai mare parte a fondurilor vor fi folosite…

- Deja la Timisoara au votat mai multe persoane decat la alegerile locale din 2016. Aproipae 30% dintre timisorenii cu drept de vot au trecut pe la urne. In Timis, prezenta la vot este de peste 38% La alegerile locale din 2016, la Timisoara au votat 80.925 de persoane cu drept de vot, ceea ce atunci ...…

- "Din cei 250 operatori de jocuri de noroc existenti in Romania, cel putin jumatate dintre ei nu au la ora actuala capacitatea sa isi achita taxele trimestriale de licentiere a aparatelor si risca inchiderea afacerii. Sunt taxe de ordinul sutelor de milioane de euro. Industria jocurilor de noroc este…