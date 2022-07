Cinematografele britanice au interzis accesul adolescenţilor îmbrăcaţi în costume elegante la proiecţiile filmului 'Minions: The Rise of Gru' Mai multe cinematografe britanice au interzis accesul adolescentilor care veneau imbracati in costume elegante pentru a vedea cel de-al doilea film din franciza "Minions" din cauza zarvei starnite de unii dintre tinerii spectatori in timpul proiectiilor, incurajati de o miscare aparuta pe TikTok, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

- Unele cinematografe din Marea Britanie au interzis accesul grupurilor de tineri care poarta costume in timpul proiecțiilor fimului Minions: The Rise of Gru. Decizia a fost luata dupa unii tineri cinefili au fost criticați pentru comportamentul zgomotos, imagini cu ei devenind virale pe TikTok.

