Stiri pe aceeasi tema

- Un animal salbatic a carui aparitie a fost foarte rara in Romania, sacalul, a fost observat, de curand, in mai multe localitati din nord- estul judetului Botosani, a declarat luni directorul Directiei Silvice, Marius Havris.

- Ninsoarea a afectat șapte județe din țara. Au fost afectate patru drumuri naționale și 16 drumuri județene. Mai multe mașini au ramas blocate in nameți.In urma manifestarii fenomenelor meteorologice caracterizate prin viscol și strat consistent de zapada, in ultimele 24 de ore nu au fost inregistrate…

- Iarna nu ne-a uitat! Intre Craciun si Revelion a nins cat in tot sezonul pana acum. Nametii au adus probleme pe multe drumuri din tara, mai ales in Moldova. Viscolul puternic a dat peste cap traficul in Botosani, unde inclusiv utilajele de dezapezire au ramas blocate in troiene. Doua drumuri din judet…

- Centrul maternal din Botosani devine iarna neincapator. Este ultimul refugiu pentru zeci de mame cu copii, batute, alungate si umilite de familie, soti sau concubini. Povestile lor cutremuratoare reflecta, de fapt, viata de zi cu zi din Romania „profunda“ a secolului XXI.

- Victor Pițurca (63 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a oferit declarații la finalul meciului in care echipa sa a caștigat cu FC Botoșani, scor 3-1. Tehnicianul oltenilor a recunoscut ca s-a grabit in momentul in care a afirmat ca obiectivul echipei este caștigarea campionatului. Vezi AICI programul…

- Primaria Andreiașu de Jos a scos la licitație un proiect ce vizeaza reabilitarea a aproximativ 4 kilometri de drumuri comunale in satele Fetig, Rachitașu și Andreiașu de Jos. Valoarea estimata a investiției este de aproximativ 7,4 milioane de lei. Lucrarile vor consta in reabilitare platforma drum,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in aceasta dimineața traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata densa (vizibilitate scazuta, pe locuri, sub 50 de metri) pe mai multe drumuri din judetele Alba, Braila, Botoșani, Gorj, Mureș, Neamț,…

- Un barbat de 47 de ani din localitatea Cotirgaci din judetul Botosani a fost gasit decedat in locuinta, el fiind intoxicat, cel mai probabil, cu gaz metan, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit acesteia, barbatul a fost gasit…