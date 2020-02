Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 44 de ani, a fost batut joi de unchiul sau, de 52 de ani, dupa ce s-au certat pe un telefon mobil, in urma unei petreceri. Nici nepotul nu ar fi stat cu mainile in san, potrivit oamenilor legii. Politisti din cadrul Politiei Orașului Turceni au fost sesizați prin apelul 112 de un barbat,…

- Telefonul mobil a devenit un accesoriu la care oamenii nu renunta cu usurinta. Ba mai mult, multi dintre ei il iau si atunci cand merg la culcare, lucru care nu e in regula intrucat te-ai putea expune multor probleme de sanatate.

- Politia din Galati face ancheta, dupa ce o fata de 13 ani din localitatea Schela ar fi primit pe telefonul mobil sute de mesaje de amenintare. Politistii au intocmit dosar penal pentru amenintare, au audiat mai multe persoane, dar pana acum nu au dat de urma autorului, potrivit news.ro.Potrivit…

- Asociația Club Rotary „Floare de colț” Abrud – Campeni in parteneriat cu Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj Napoca și Școala Gimnaziala Campeni au inițiat inaintea Craciunului proiectul „ShoeBox”, dedicat elevilor de la școlile primare situate in satele izolate ale Munților Apuseni. Mai exact, elevii…

- A fost ajutat și in acest an de 170 de voluntari care s-au mobilizat pentru a razbate in zonele greu accesibile, la bordul a 71 de mașini off-road. La finele saptamanii trecute, voluntarii din cadrul clubului GTC Motorsport, impreuna cu cei de la Kaufland Romania și asociația Reality Check au desfașurat…

- Directia de Sanatate Publica Gorj a format un comitet de coordonare si de prevenire a situatiilor de urgenta alcatuit din medici primari, managerii spitalelor si conducerea Serviciului Judetean de Ambulanta. Din cauza vremii de afara s-a decis alcatu...

- Mai mult de jumatate (55%) dintre conexiunile la Internet mobil inregistrate in Romania, la jumatatea anului 2019, sunt 4G, iar doua treimi dintre utilizatori nu isi limiteaza navigarea pe internetul mobil, arata datele statistice publicate, marti, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si…

- Un accident de circulatie produs la finalul saptamanii trecute in localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures, scoate la iveala tragedia familiei tanarului decedat. In urma cu sapte ani, sora sa a fost implicata intr-un accident petrecut in conditii similare.