Stiri pe aceeasi tema

- Un perete din Timișoara a prins viața și culoare printr-o pictura murala realizata de artistul Flaviu Roua. Este al doilea an consecutiv in care CODRU Festival ofera comunitații un dar care duce fiecare trecator cu gandul la natura și dezvaluie o parte din povestea conturata in jurul festivalului. Pictura…

- Duminica, de la ora 10, la Timișoara va avea loc un spectaculos concurs automobilistic de circuit viteza urban. Pentru desfașurarea acestuia, circulația se inchide in centrul orașului, pana la ora 18.

- Accident in centrul Timișoarei, un baiețel de 4 ani a ajuns la spital. Polițiștii cer ajutor pentru identificarea biciclistului vinovat. La data de 04.08.2023, in jurul orei 17:30 in municipiul Timișoara, pe strada Colonel Enescu s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea unui minor.

- O expoziție de sculptura monumentala a aparut in spațiul public. Timișorenii și turiștii care trec prin Piața Victoriei pot vedea o „Ploaie la Timișoara, plumb și lumina”, creata de artistul Liviu Mocan din Cluj-Napoca. Expoziția poate fi vazuta pe tot parcursul lunii august și a fost posibila cu fonduri…

- Timișoara gazduiește in perioada 26-29 iulie 2023 Campionatului European de volei pe plaja U22, masculin și feminin. Competiția are doua puncte centrale de desfașurare, unul in Parcul Rozelor, iar celalalt in Piața Victoriei, unde a fost montat terenul principal.

- Adrian Veștea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a mers, joi, pe șantierul unui camin studențesc care se ridica pentru Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) sa vada ritmul lucrarilor. Investiția se deruleaza prin Compania Naționala de Investiții (CNI), aflata in subordinea…

- In acest moment, Ministerul Dezvoltarii are in Timiș in derulare un numar de 38 de obiective, a declarat, joi seara, la Timișoara, ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea. Sunt 550 de milioane de lei alocați acestora, aceasta fara viitorul stadion care va inlocui ”Dan Paltinișanu”, acesta singur valorand…

- Controversatul turn ridicat in Piața Victoriei din Timișoara, conceput de cei de la Mayo Architects din Barcelona, și care a costat aproximativ 350.000 de euro, a avut succes in cele cinci luni de la deschidere