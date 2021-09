Stiri pe aceeasi tema

- Cinema in aer liber, activitați sportive, ateliere pentru copii sau spectacole de improvizație sunt doar cateva dintre activitațile la care pot participa bucureștenii weekendul acesta.Asociația romana pentru cultura, educație și sport a transmis vineri, 27 august, programul activitaților organizate…

- Senatorul Gabriela Firea anunța ca a depus solicitare pentru instalarea corturilor unde vor fi stanse semnaturile necesare organizarii referendumului de demitere a primarului Sectorului 1. Corturile vor fi amplasate pe domeniul public daca vor fi acceptate de autoritațile locale. In interior vor fi…

- Meteorologii au emis miercuri seara avertizari Cod galben de averse și vijelii pentru București și județul Ilfov, valabile pana la ora 23.45, arata Mediafax. Bucureștenii au primit pe telefoanele mobile mesaje de alerta. Potrivit ANM, in București și in județul Ilfov se vor…

- Dupa un an de pauza din cauza pandemiei, festivalul de filme "Seri de Cronograf" revine. Timp de patru zile, in incinta centrului cultural "Odeon", dar si in trei parcuri din Capitala, vor fi proiectate pelicule documentare autohtone.

- Primarii de sector din București, primarul general al Capitalei, prefectul și ministrul Mediului s-au intalnit miercuri la Primaria Sectorului 1, unde au discutat soluțiile pentru gestionarea problemei deșeurilor din cel mai mare oraș al Romaniei, care este vulnerabil in fața monopolurilor create de…

- Adriana Danila si Stelian Olaru, proprietarii restaurantelor Gram Bistro și Suento by Gram, vor deschide la finalul lunii iulie un nou restaurant la parterul cladirii de birouri Mendeleev Office 5 din București, imobil dezvoltat de compania Akcent Development și administrat de Cushman & Wakefield Echinox.…

- Cele mai scumpe case care se vand in Capitala sunt Palatul Bragadiru, un imobil din zona Aviatorilor, o vila de pe malul lacului Baneasa, o cladirea interbelica din zona centrala, un imobil aflat langa Piața Romana și un conac cu un teren foarte mare situat pe malul lacului Baneasa. In topul listei,…

- Cantaretul american Bruce Springsteen a anuntat luni ca isi va relua spectacolul ''Springsteen on Broadway'' in aceasta vara, incepand de la 26 iunie, devenind astfel prima vedeta care va concerta la New York, in fata publicului si in spatiu inchis, dupa redeschiderea orasului, informeaza…