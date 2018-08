Cinema „Dacia“ se pregăteşte de renovare Primaria a lansat ieri licitatia pentru achizitionarea serviciilor de proiectare tehnica pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf «Dacia»". Criteriul de departajare este pretul cel mai scazut, dar in caietul de sarcini sunt precizate si cerintele tehnice impuse. La licitatia care incepe de la suma de 107.983,20 lei, ofertele pot fi depuse pana cel mai tarziu 20 septembrie. Castigatorul licitatiei va avea (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

