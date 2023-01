Cinematograful „Arta” din Sfantu Gheorghe, ajuns la cea de-a șasea aniversare, marcheaza evenimentul prin proiecții de filme nominalizate și premiate cu Globul de Aur („Golden Globe”), printre care: „The Fabelmans”, precum și „Babylon”, „Avatar 2: Calea apei”, „Motanul Incalțat: Ultima dorința”, „Close”. Programul dedicat aniversarii a inceput vineri și este inca in derulare. Astazi pot […] Articolul Cinema „Arta” marcheaza a șasea aniversare apare prima data in Mesagerul de Covasna .