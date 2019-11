Cinefilii, invitați la proiecția scurtmetrajului „Iron Thorns”, câștigător al trofeului „Dracula Digital” Duminica, 10 noiembrie, de la ora 16.00, publicul cinefil din Timișoara este invitat la libraria La Doua Bufnițe sa vizioneze scurtmetrajul tinerilor timișoreni Luca Dragu, Iasmina Momir și Tudor Ronald Fira, „Iron Thorns”, caștigator al trofeului „Dracula Digital”, din cadrul Festivalului „Dracula” Film din Brașov. Proiecția va fi urmata de o dezbatere moderata de Roxana Morun. Șapte echipe din Romania și 4 din afara țarii (2 echipe din Franța, 1 echipa din Croația și o echipa mixta Italia-Japonia) s-au inscris pentru secțiunea destinata tinerilor debutanți, „Dracula Digital”,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

