Stiri pe aceeasi tema

- CSM Gloria Bistrita a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 27-25, dupa ce a condus la pauza cu 15-13, de formatia Corona Brasov, in prima mansa a turului al treilea al Cupei EHF. Returul va avea loc peste o saptamana, anunța news.ro.Citește și: EXCLUSIV Cazul Caracal, o lucratura…

- Chelsea a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), formatia Crystal Palace, in etapa a XII-a din Premier League. Chlelsea a inregistrat pentru prima data o serie de sase succese la rand din sezonul 2016/2017, cand a castigat titlul, anunța news.ro.Citește și: EXCLUSIV Cazul…

- Procurorul statului New York a atacat in justitie fundatia si pe administratorii acesteia in iunie 2018, acuzandu-l pe Trump de faptul ca a folosit aceasta orgaizatie in scopuri personale si nu pentru a face acte de caritate. In pofida faptului ca presedintele american a dat asigurari in mai multe randuri…

- Scenaristul William Link și moștenitorii lui Richard Levinson, creatorii celebrului serial polițist difuzat din anii 1970 "Columbo", au obținut despagubiri de 70 de milioane de dolari de la studiourile Universal, in urma unui proces care a durat doi ani, potrivit The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.Producatorul…

- Actorul Johnny Depp a ajuns la o intelegere cu Jake Bloom, fost avocat al lui, pe care il acuza ca a strans milioane de dolari fara un acord de reprezentare, scrie Variety, potrivit news.ro.Avocatul lui Depp, Adam Waldman, a spus ca firma lui Bloom, Bloom Hergott, a fost de acord sa plateasca…

- Acordul a fost anuntat de producatorul israelian de medicamente Teva si confirmat de avocatii a doua comitate din Ohio, ale caror plangeri urmau sa fie examinate primele in cadrul unui proces-test la Cleveland. Companiile afiliate Teva - cei mai mari trei distribuitori americani: McKesson, Amerisource…

- Google și-a anunțat planurile de a investi 150 de milioane de dolari in proiecte de energie regenerabila, cautand sa utilizeze finanțarea pentru a aduce inițiative ecologice in țarile in care sunt fabricate produsele sale. Anunțul vine la mai puțin de o luna dupa ce fondatorul și CEO Amazon, Jeff Bezos,…

- Supraviețuitorii și familile celor 58 de perosane care au murit in urma masacrului din Las Vegas din 2017, denumit ca fiind cel mai sangerois atac din istoria moderna a Statelor Unite, au ajuns la o ințelegere de...