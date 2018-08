Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in greva foamei intr-o inchisoare rusa de aproape trei luni, a slabit 30 kg si sufera de probleme cardiace, a declarat marti avocatul sau pentru AFP preluata de Agerpres. Dmitri Dinze, care l-a vizitat marti pe Oleg Sentov in inchisoare, a precizat ca…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov a implinit luni 50 de zile de cand se afla in greva foamei, starea sa fiind, conform avocatului acestuia, grava. In acelasi timp, mai multe persoane, tinand afise pe care scria „Eliberati-l pe Sentov” s-au adunat in sprijinul acestuia, informeaza AFP.

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, intemnitat pentru "terorism" in Rusia, se afla in stare "foarte grava" in cea de-a 50-a zi de greva a foamei, a anuntat luni avocatul sau, citat de AFP. "Bineinteles, starea sa de sanatate este foarte grava", a declarat pentru France Presse Dmitri Dinze,…

- Cand Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia va debuta joi, cineastul ucrainean Oleg Sentsov, care executa o sentinta de 20 de ani de inchisoare intr-un penitenciar din nordul Rusiei, va fi implinit o luna de cand se afla in greva foamei, relateaza luni AFP. In varsta de 41 de ani, Oleg…

- In momentul in care Campionatul mondial de fotbal va debuta in fanfara in Rusia, regizorul ucrainean Oleg Sentsov, care ispașește o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare in Marele nord rusesc, va fi ajuns la o luna de greva a foamei, scrie AFP.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca 'nu se gandeste' sa-l predea pe regizorul ucrainean Oleg Sentov, inchis in Rusia pentru 'terorism', in schimbul jurnalistului ruso-ucrainean Kiril Visinski, arestat la sfarsitul lui mai la Kiev, informeaza AFP. 'Deocamdata, nu ne…

- Regizorul ucrainean Oleg Sențov, condamnat in Rusia pentru ”terorism”, va refuza hranirea forțata și este dispus sa moara, a anunțat avocata sa, Olga Dinze, la o conferința de presa susținuta la Kiev, potrivit UNIAN. Avocata susține ca Sențov a ajuns „la limita” și starea lui de sanatate este ”foarte…

- Regizorul ucrainean Oleg Sentov, care ispaseste in Rusia o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru ''terorism'', a intrat in greva foamei pentru a solicita eliberarea ''detinutilor politici'' ucraineni din aceasta tara, a anuntat miercuri avocatul sau, citat de…