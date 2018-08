Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in greva foamei intr-o inchisoare rusa de aproape trei luni, a slabit 30 kg si sufera de probleme cardiace, a declarat marti avocatul sau pentru AFP preluata de Agerpres. Dmitri Dinze, care l-a vizitat marti pe Oleg Sentov in inchisoare, a precizat ca…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, detinut in Rusia sub acuzatia de terorism, spera sa lanseze adaptarea piesei lui „Numbers” in martie 2019. Sentov executa o pedeapsa de 20 de ani intr-o inchisoare din Labytnangi, Yamalo-Nemets, in nordul Rusiei, dupa ce a fost condamnat in 2014 pentru…

- Liudmila Sentova i-a trimis presedintelui rus o scrisoare, iar documentul a fost dat publicitatii vineri, ziua in care Sentov implineste varsta de 42 de ani, potrivit AFP. „Va cer, Vladimir Vldimirovici, sa aratati mila si sa il gratiati pe Oleg Sentov, sa nu ii distrugeti viata si nici pe cea a…

- Crimeea a ramas fara curent din cauza unei pene electrice la o centrala care aprovizioneaza peninsula ucraineana - anexata in 2014 de Rusia, au anuntat autoritatile locale. Alimentarea cu electricitate a fost restabilita dupa cateva ore, a anuntat compania de stat Rosseti, potrivit RT.…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat sambata la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin despre eliberarea "detinutilor politici" ucraineni din Rusia, intre care se numara cineastul Oleg Sentov, aflat in greva foamei, a anuntat intr-un comunicat presedintia ucraineana, transmit AFP…

- Regizorul ucrainean Oleg Sentov, care ispaseste in Rusia o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru ''terorism'', a intrat in greva foamei pentru a solicita eliberarea ''detinutilor politici'' ucraineni din aceasta tara, a anuntat miercuri avocatul sau, citat de…

- Cu o lungime de 19 kilometri, ”Podul Crimeei” traverseaza Stramtoarea Kerci, un brat de mare intre Marea Azov si Marea Neagra, si leaga Peninsula Kerci, in Crimeea, de Peninsula Taman, in sudul Rusiei.Vladimir Putin era asteptat la fata locului marti, la ora locala 14.00 (14.00, ora Romaniei)…