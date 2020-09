Regizorul rus Aleksandr Sokurov, laureat cu Leul de Aur la Festivalul de Film de la Venetia in 2011, a prezentat luni la celebrul Muzeu Ermitaj din Sankt Petersburg o instalatie multimedia consacrata tabloului lui Rembrandt ''Intoarcerea fiului risipitor'', informeaza AFP. ''Este o imersiune expresiva in aceasta capodopera, care ofera o impresie puternica si terifianta'', a declarat directorul muzeului, Mikhail Piotrovsky, referindu-se la instalatia denumita '''Lk 15, 11-32. Rembrandt. Dedicatie'', prezentata pentru prima oara in martie in cadrul…