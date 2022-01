Cine zboară, Bode sau Popescu? Iata ca, la doua luni de la formarea noului Guvern, doi miniștri se pregatesc sa-și ia viteza. Lucian Bode și Virgil Popescu. In ce ordine vreți. Și unul și celalalt și-au gestionat dezastruos domeniile de care raspund. Și unul și celalalt starnesc, pe buna dreptate, revolta cetațenilor. Dar conjunctura face ca numai unul dintre ei sa poata fi catapultat. Care? Pana acum cateva zile, era o certitudine ca cel care urmeaza sa fie eliminat este Virgil Popescu. Acesta s-a angajat ferm in fața unei intregi națiuni sa procedeze astfel incat liberalizarea decisa in decembrie 2020 sa produca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agresorii vor purta bratari electronice care le vor monitoriza miscarile prin GPS. Ministrul de Interne, Lucian Bode (PNL), a anunțat miercuri, dupa ședința de Guvern, ca brațarile electronice pentru or fi folosite peste noua luni. Este vorba despre un proiect pilot care va fi implementat in trei…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat marți o ședința la Guvern. Tema discuțiilor este evoluția sectorului energetic in timpul iernii, iar participanți sunt mai mulți miniștri și reprezentanți ai companiilor de stat. La intalnirea de lucru vor participa premierul Nicolae Ciuca, viceprim-ministrul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, marti, 21 decembrie, ca nu se poate discuta despre un proiect care nu exista, facand referire la legea certificatului verde COVID la locul de munca. "De ce toata aceasta agitatie cu certificatul verde, pe asumarea raspunderii, in conditiile in care…

- Premierul interimar Florin Cițu i-a chemat pe miniștrii cabinetului sau pentru o ultima intalnire la Palatul Victoria, in biroul sau. Florin Cițu nu va mai face parte din noul Guvern PNL-PSD-UDMR. Dintre actualii miniștri demiși, Lucian Bode la MAI, Sorin Cimpeanu la Educație, Virgil Popescu la Energie…

- ”Este o iarna complicata. Sunt convins ca, impreuna, toti actorii din sistemul energetic national vom trece cu bine, in asa fel incat consumatorii casnici, non-casnici, sa nu fie tulburati. Din punct de vedere al stocurilor, Sistemul Energetic National este in regula, stocurile sunt in parametri, atat…

- Prim-vicepresedintele PNL Lucian Bode a declarat, marti, inainte de negocierile cu PSD si UDMR, ca, in opinia sa, liberalii ar trebui sa dea premierul in noul Guvern, chiar daca se va lua o decizie cu privire la ocuparea acestui post prin rotatie.

- Din echipa de negociere fac parte presedintele PNL, Florin Citu, secretarul general al formatiunii, Dan Vilceanu, si cei patru prim vicepresedinti Iulian Dumitrescu, Rares Bogdan, Lucian Bode si Gheorghe Flutur.In aceasta seara, Florin Citu a sustinut o declaratie de presa. In sedinta BPN al PNL a fost…

- Am votat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu! Am votat impotriva tuturor iresponsabililor care și-au batut joc de romani și au aruncat țara in criza sanitara și economica! Am votat impotriva Ralucai Turcan, a lui Virgil Popescu, Dan Vilceanu, Lucian Bode, Sorin Cimpeanu!…