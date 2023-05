Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din Romania au reactionat dupa ce au fost amendate de ANPC pentru practici inselatoare de calcul a ratelor. Asociatia Romana a Bancilor a transmis ca acestea respecta legislatia nationala privind modalitatea de calcul. „Comunitatea bancara a luat cunostinta despre comunicatul Autoritatii Nationale…

- Un centru de ingrijire a varstnicilor din judetul Ilfov a fost inchis temporar de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), iar cei 22 de pacienti au fost mutati in alte locuri. Comisarii au gasit mai multe nereguli, printre care mizerie in spatiile de cazare si produse expirate…

- 11 banci din Romania au fost amendate cu 550.000 de lei de comisarii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC), pentru practici inșelatoare de calcul al ratelor. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța, marți, ca a verificat modul in care bancile…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 500.000 de lei in urma controalelor facute pe litoral in minivacanta de 1 Mai, iar sase operatori economici au fost inchisi temporar. Printre neregulile gasite au fost produse expirate si vitrine frigorifice…

- O substanta interzisa a fost gasita de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in mai multe parfumuri, fiind data o amenda in valoare de 30.000 de lei si retrase de la vanzare produsele cu probleme. Actiunea de control este in desfasurare. ANPC a anuntat, vineri, printr-un…

- AUR și USR au primit amenzi uriașe din partea Autoritații Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pe motiv ca nu au respectat condițiile de prelucrare a datelor personale pe care le-au colectat. ”1. Autoritatea Naționala de Supraveghere a finalizat in luna februarie a anului…

- Restaurantele si unitatile de alimentatie publica au obligatia sa afișeze, incepand de miercuri, ingredientele si valorile nutritionale ale produselor si preparatelor pe care le servesc consumatorilor, odata cu intrarea in vigoare a Ordinului 201/2022 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia…