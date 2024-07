Cine vrea la șefia super-agenției care controlează toate companiile de stat din România Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) a demisionat, surprinzator, la inceputul acestei saptamani, și deja un personaj controversat a inceput sa traga sforile pentru a prelua conducerea acestei super agenții. Intr-un comunicat oficial, reprezentanții Executivului au precizat, marți, ca cei trei membri din conducerea AMEPIP și-au dat demisia pentru „a menține […] The post Cine vrea la șefia super-agenției care controleaza toate companiile de stat din Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) a demisionat, deschizand calea pentru selecția unei noi echipe manageriale. Președintele AMEPIP, Mihai Precup, și vicepreședinții Ciprian Hojda și Victor Moraru au inaintat astazi demisiile lor la…

- Conducerea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice AMEPIP si a prezentat demisia, urmand sa fie organizata selectia pentru o noua echipa manageriala a institutiei.Potrivit unui comunicat oficial, presedintele AMEPIP Mihai Precup, vicepresedintii Ciprian Hojda…

- Companiile de asigurari din Romania au platit anul trecut despagubiri de 7 milioane de lei (aproape 1,4 milioane euro) turistilor care si-au anulat calatoriile, condorm datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Despagubiri de 7 milioane lei, in baza asigurarilor…

- Managerii multor companii din Romania dau instrucțiuni diviziilor lor de HR, sa publice anunțuri de angajare, care de fapt sunt falsuri grosolane, posturile nefiind vacante sau chiar nici nu exista. Aceasta, pentru a pune presiune pe angajați, sa fie mai performanți și sa accepte salarii sub valoarea…

- Companiile din sectorul IT din Romania se confrunta cu mari provocari, dupa masurile fiscale luate de decidenții politici, in 2023, privind eliminarea abrupta a scutirilor fiscale pentru angajații din IT, și atrag atenția ca acestea inca produc efecte negative asupra mediul de business și a angajaților…

- Un raport privind evoluțiile economice și comerciale din Romania, intocmit de Biroul pentru Afaceri Economice și Comerciale al Ambasadei Greciei la București, arata ca Grecia a ocupat locul 5 in randul principalelor țari investitoare in Romania in 2023, urcand cateva trepte fața de poziția a 8-a din…