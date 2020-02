Cine vrea AVIONUL președintelui? Se intampla ca, uneori, chiar și președinții sa doreasca sa „scape” de unele lucruri din viața lor, sa le vanda, sau…Sau sa gaseasca, alte variante pentru a nu mai sta legați de ceva ce nu le e de niciun folos. In Romania, daca e sa ne referim la un asemenea capitol, cel mai mare succes il au licitațiile care se invart in jurul “moștenirii” defunctului cuplu... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- În urma demersurilor realizate de Aeroportul Cluj catre Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor și a masurilor implementate, a fost emis și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1056/31.12.2019, Ordinul președintelui Autoritații Naționale…

- Un avion ucrainean care s-a prabușit in afara Teheranului la inceputul acestei saptamani a zburat aproape de un sit militar sensibil și a fost doborat din cauza erorilor umane, spune Statul Major al Forțelor Armate din Republica Islamica Iran. Avionul era un avion de pasageri programat și operat de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut sambata pedepsirea vinovatilor si despagubiri din partea Iranului, dupa ce aceasta țara a recunoscut ca a doborat ‘dintr- eroare’ avionul. ”Asteptam din partea Iranului (…) ca vinovatii sa fie deferiti justitiei”, ”plata unor despagubiri” si ”aducerea…

- Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a transmis un comunicat, dupa ce Iranul a recunoscut ca a doborat din greșeala avionul companiei Ukraine International Airlines, care avea 176 de oameni la bord, transmite digi24.ro.

- Canada a primit informatii ale serviciilor secrete care arata ca avionul de pasageri ucrainean prabusit in Iran a fost doborat de o racheta lansata de armata iraniana, afirma premierul canadian, Justin Trudeau, scrie Mediafax. „Avem informatii ale serviciilor din surse multiple, inclusiv din partea…

- Un satelit militar a detectat, in acest sens, amprentele termice provenind de la doua lansari de rachete, cel mai probabil SA 15. La putin timp, satelitul a detectat o noua amprenta termica, provenita in urma exploziei in aer a aeronavei civile.

- Presedintele PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, a declarat ca a votat pentru o Romanie normala si i-a indemnat pe toti cetatenii sa mearga la urne, pentru ca este esential sa isi exprime votul, potrivit AGERPRES. Parlamentarul liberal a afirmat ca isi doreste ca Romania sa continue parcursul european…

- Raspunsurile candidatului Iohannis arata preocuparile preșdintelului Iohannis: interesat și eficient in politica externa, periculos de absent de ceea ce se intampla in justiție. Dupa un mandat de cinci ani in care președintele Klaus Iohannis nu a acordat interviuri jurnaliștilor nici in presa scrisa,…