Stiri pe aceeasi tema

- Pakistanul a fost aparent partenerul SUA in razboiul impotriva gruparii teroriste Al Qaeda și al talibanilor. Armata pakistaneza a caștigat zeci de miliarde de dolari de pe urma ajutoarelor americane din ultimele doua decenii, chiar daca Washingtonul a recunoscut ulterior ca o mare parte din acești…

- Talibanii au anuntat, dupa redeschiderea bancilor din capitala Kabul, ca au interzis afganilor sa transfere dolari americani si artefacte in strainatate. Un purtator de cuvant al talibanilor a declarat ca oricine va fi prins cu astfel de obiecte va suporta actiuni legale, iar acestea vor fi confiscate,…

- Cei 14 romani din Afganistan care lucrau ca agenți de securitate pentru una dintre cele mai mari companii de profil din lume au avut nevoie de 5 zile pentru a parcurge un drum de 2 kilometri pana la aeroportul din Kabul. In plus, ei au lasat tot armamentul pe care il aveau in mainile talibanilor, a…

- Atunci cand a început în octombrie 2001, interventia din Afghanistan parea a fi o poveste de succes. SUA au intervenit sub mandatul ONU, având de partea sa întreaga comunitate internationala, socata de atacurile teroriste de la 11 septembrie. Prima etapa a interventiei…

- Sa te muți dintr-o țara in alta nu este deloc un lucru ușor, insa nici imposibil. Visul tau este sa studiezi in strainatate și deja ți-au pus pe foaie toate probleme pe care urmeaza sa le intampini? Nu știi cum o sa-ți incapa in bagaj tot ce ai nevoie? Nici nu trebuie. Iata ce trebuie sa știi atunci…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, relateaza Reuters și Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, le-a…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a precizat joi ca atacurile aeriene au fost lansate in ultimele zile, in sprijinul fortelor de securitate afgane, dar nu a oferit detalii.Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a anunțat ca loviturile aeriene care au avut loc miercuri…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, operatiune prevazuta sa se incheie la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters.…