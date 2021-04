Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, asta e tara in care am ajuns sa traim. Iasul are un presedinte de Consiliu Judetean penal care face afaceri dupa afaceri si are la 37 de ani o avere incredibila pe care nu o poate justifica, dar care este nepasator cu vietile si soarta oamenilor. Il somez sa redeschida spitalul mobil de…

- Grupul consilierilor judeteni social-democrati s-a abtinut de la votul prin care a fost relocata linia de garda de terapie intensiva de la sectia exterioara Spitalul Mobil/Modular la sediul Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" Iasi. Aceasta va deservi acum o unitate de Terapie Intensiva…

- Romania TV, post controlat de fugarul Sebastian Ghita, si AUR sustin ca urmeaza proteste de amploare in acest weekend in legatura cu masurile de protectie sanitara. Se adauga RESTRICȚII SUPLIMENTARE. Localitațile in care se vor aplica de vineri „Se anunta un weekend plin de proteste in tara. Facem…

- 75% dintre locurile disponibile in centrele de vaccinare sunt alocate in continuare pentru persoanele din categoriile cu risc, iar 25% sunt pentru persoanele din etapa a 3-a, inscrise pe lista de așteptare, a declarat astazi medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare.…

- Unii ieșeni nu au pretenții atunci cand vine vorba despre serul anti-Covid-19 administrat. Pentru administrarea vaccinului Astra Zeneca s-a ridicat limita de varsta. Asta a dus la creșterea numarului de programari pentru administrarea vaccinului in județul Iași. Numarul de programari a fost aproape…

- Un nou episod in raca de la Iași, dintre USR și liberali. Senatorul USR PLUS Marius Bodea il pune la zid pe liberalul Costel Alexe, care e urmarit penal, dar refuza sa renunte la functiile publice. Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca seful PNL Iasi, Costel Alexe, care ocupa si functia de presedinte…

- Sfantul Haralambie a trait intre anii 89-202 era noastra, fiind nascut in Magnesia (Turcia) și este cel mai batran mucenic praznuit de creștini. Sfantul Mucenic Hralambie este praznuit de toate bisericile creștine pe data de 10 februarie, fiind cunoscut drept facator de minuni, aparator de boli pentru…

- (Material preluat integral de pe 7iasi.ro) PNL Iași a intrat iar in cacao pin’ la briu. Abia a explodat dosarul de corupție cu tabla al ex-ministrului Costel Alexe, șeful liberalilor ieșeni, ca e din nou mare tambalau național, dupa ce in presa de la București a aparut o ancheta, nașpa tare, despre…